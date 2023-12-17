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17 Aralık 2023 Pazar 17:42:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 17:42:00

İsrail, yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi katletti

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana 111'i çocuk olmak üzere 505 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi öldürdüğü kaydedilen açıklamada, bunlardan 111'inin çocuk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Tel Aviv'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş açtığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 70'i çocuk olmak üzere 297 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail ordusu, 2022 yılında Batı Şeria'da 171, Gazze Şeridi'nde 53 olmak üzere toplam 224 Filistinliyi öldürmüştü.

Etiketler : İsrail ordusu Filistinli çocuk ölümleri Batı Şeria
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