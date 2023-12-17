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İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısı düzenledi: 2 yaralı
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17 Aralık 2023 Pazar 23:54:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 23:54:00

İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısı düzenledi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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İsrail basının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Golan Tepeleri yönünden başkent Şam kırsalına hava saldırısı düzenlediği ve 2 askerin yaralandığı ifade edildi.

İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısı düzenledi. İsrail basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İsrail'in yerel saatle 22.05'te Golan Tepeleri yönünden başkent Şam kırsalına hava saldırısı düzenlediği aktarılarak, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerine karşılık verdiği ve çok sayıda füzeyi düşürdüğü belirtildi. Haberlerde, saldırıda 2 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Etiketler : İsrail saldırısı Golan Tepeleri Şam saldırısı
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