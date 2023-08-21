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İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı
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21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:35:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:35:00

İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti yakınlarında bir kasabaya düzenlediği baskında 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasına baskın düzenleyerek bir Filistinlinin evini kuşatma altına aldı ve içeridekilere teslim olmaları çağrısı yaptı.

Bölgeye askeri güçlerle takviye yapıldı.

İsrail güçleri, kendilerine karşılık veren Filistinlileri gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayı ise yaptığı yazılı açıklamada, Beyta'daki müdahalede, biri başından olmak üzere 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını ve yaralıların Nablus'taki Rafidia Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

İsrail güçleri, 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen ve 2 yerleşimcinin öldüğü saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenliyor.

İsrail ordusu 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü, bu sabah da El Halil'de silahlı saldırı sonucu 40 yaşlarında bir yerleşimcinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını duyurmuştu.

Etiketler : israil filistin batı şeria
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