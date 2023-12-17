17 Aralık 2023 Pazar 12:27:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 12:27:00
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldü
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
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