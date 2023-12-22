İsrail ordusundan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı: 18 Filistinli katledildi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik bombardımanını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki bir evi bombalaması sonucu en az 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya kentindeki Eski Gazze Caddesi'nde bir su arıtma tesisini hedef alarak yerle bir etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayına ait el-Emel Hastanesi önünün İsrail ordusunca yoğun bir şekilde bombalandığı bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da İsrail ordusu, el-Emel Mahallesi'nde "Arafe" ailesine ait bir evi bombaladı.