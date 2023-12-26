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26 Aralık 2023 Salı 21:55:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 21:55:00

İsrail ordusu: Lübnan'dan atılan iki füze sonucu 9 asker ve bir sivil yaralandı

Kaynak: AA

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 9'u asker, 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 2 tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendi.

Açıklamada, "Batı Celile'de tanksavar füzesi ile vurulan bir kiliseden yaralı bir sivili kurtarmaya çalışırken, biri ağır olmak üzere, 9 asker ikinci atılan füze ile yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu daha önce savaş uçaklarının, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki altyapısına" saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci ve 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : saldırı İsrail kuzey Celile LÜBNAN
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