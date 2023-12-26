İsrail ordusu: Lübnan'dan atılan iki füze sonucu 9 asker ve bir sivil yaralandı
Kaynak: AA
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine düzenlenen saldırıda 9'u asker, 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 2 tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendi.
Açıklamada, "Batı Celile'de tanksavar füzesi ile vurulan bir kiliseden yaralı bir sivili kurtarmaya çalışırken, biri ağır olmak üzere, 9 asker ikinci atılan füze ile yaralandı." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu daha önce savaş uçaklarının, "Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki altyapısına" saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci ve 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
- Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı
- Lübnan'da yetim çocuklardan Gazze'ye destek
- Putin: Avrasya kıtasında güvenlik konusunda ortak çalışmalara devam edeceğiz
- İsrail ordusu: Lübnan'dan atılan iki füze sonucu 9 asker ve bir sivil yaralandı
- Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de yaşanan dehşeti tarif edecek söz kalmadı
- Kudüs Seriyyeleri: Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 5 aracı hedef aldık