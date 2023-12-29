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İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
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29 Aralık 2023 Cuma 18:28:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 18:28:00

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflere savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlere karşılık İsrail ordusuna ait topçu birliklerin atışların yapıldığı noktaları vurduğu ifade edildi.

Buna ek olarak İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Hizbullah saldırısı İsrail sınırı Savaş uçakları LÜBNAN
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