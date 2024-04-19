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19 Nisan 2024 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 09:00:00

İsrail ordusu İran'daki saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin İran'daki patlamalara ilişkin sorusu üzerine, "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi.

Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

Etiketler : iran israil isfahan patlama
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