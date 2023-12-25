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25 Aralık 2023 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 11:23:00

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 23 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki eve düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta "Salah" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Emel Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : filistin filistinli gazze israil saldırı
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