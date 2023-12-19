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19 Aralık 2023 Salı 11:11:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 11:11:00

İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.

2 FİLİSTİNLİ GAZETECİ YARALANDI

Öte yandan İsrail ordusunun Cibaliya Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail ordusunun dün Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

İSRAİL GÜÇLERİ 80'İ SAĞLIK PERSONELİ 240 KİŞİYİ ALIKOYDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişinin alıkonulduğunu açıkladı.

Etiketler : israil gazze refah bomba
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