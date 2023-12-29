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İsrail ordusu, 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesinden sorumlu olduğunu kabul etti
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29 Aralık 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 08:00:00

İsrail ordusu, Gazze'de esir tutulan 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesinden sorumlu olduğunu kabul etti

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsrail askerinin yaklaşık iki hafta önce "dost ateşiyle" öldürülmesi olayından sorumlu olduğunu kabul ederek, bu durumu "çok ciddi sonuçları olan tehlikeli olay" olarak nitelendirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, düzenlediği basın toplantısında, "Ordu komutanlığı, (7 Ekim saldırısının ardından Hamas tarafından) esir alınan askerlerimizin başarısız bir kurtarma girişimi sırasında öldürülmesinden kendisini sorumlu hissediyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun olayda kaçırılan kişileri kurtarma görevini yerine getiremediğini dile getiren Halevi, Gazze'de üç askerin dost ateşiyle öldürülmesini "çok ağır sonuçları olan ciddi bir olay" olarak değerlendirdi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari de ordunun, üç askerin öldürülmesinin sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Olay sırasında üç esiri ateş ederek öldüren askerlerin büyük baskı altında olduklarını belirten Hagari, yapılan araştırmaların, öldürülen üç askerin bir tünelde olduğunu gösterdiğini, İsrail ordusunun bu askerlerin yakınlardaki bir binada olduklarını bilmediğini dile getirdi.

Ordudan, 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze'deki üç İsrailli esirin yanlışlıkla tehdit oluşturduğunun tespit edildiği ve Şucaiyye'de "dost ateşiyle" vurularak öldürüldüğü" duyurulmuştu ancak bu kişilerin İsrail askerleri oldukları belirtilmemişti.

Etiketler : israil gazze esir dost ateşi
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