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17 Aralık 2023 Pazar 20:26:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 20:26:00

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda Boris Dunavetski (21) adlı bir astsubayın öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki çatışmalarda bugün erken saatlerde, biri rütbeli 2 askerin öldürüldüğü ve 5 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 122'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 454'e yükseldi.

Etiketler : İsrail askeri Gazze çatışması şehit asker
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