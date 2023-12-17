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17 Aralık 2023 Pazar 19:46:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 19:46:00

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı

Kaynak: AA

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İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, ifade vermek üzere Kudüs'teki Meskubiyye Cezaevi'ne çağrıldı.

Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.

İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye "İsrail'in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Etiketler : İkrime Sabri ifadeye çağırma provokasyon suçlaması.
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