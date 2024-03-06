İsrail medyası, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiğini ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Geçen yıl, Askeri İstihbarat Birimi'nden sonuncusu temmuz ayında olmak üzere 4 uyarı mektubu gönderildi ancak bu mektuplar siyasi kademe tarafından göz ardı edildi ve şüpheyle karşılandı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Askeri İstihbarat Birimi Araştırma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar'ın Hamas'ın saldırılarının hemen öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göndermeyi planladığı, "Hamas'ın geniş çaplı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu" bir mektup yazdığı belirtildi.

Askeri İstihbarat Birimi'nın elde ettiği bilgilere göre mektupta, "İran, Hamas ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak için bir fırsat aradığı" uyarısına yer verildi.

Mektupta, "İran eksenindeki üst düzey kişilerin İsrail'e saldırma ve ölümcül bir zarar verme zamanının geldiği konusunda baskı yaptığı" öne sürüldü.

Saar'ın uyarı mektubunu, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ilettiği, onların Saar'a mektubu Netanyahu'ya göndermesi talimatı verdiğine dikkati çekildi.

Haberde, Saar'ın mektubunu 7-8 Ekim 2023'teki Yahudi bayramı sonrasında Netanyahu ve kabineye göndermeyi planladığı ancak Hamas'ın saldırılarının daha önce gerçekleştiği belirtildi.