İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla vurdu
Kaynak: TRT Haber
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.
Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.
- Mahmud Abbas, Ankara'ya gelecek
- İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla vurdu
- Gazze'ye destek gösterilerini aşırılık yanlılarının ele geçirdiğini söyledi
- Çin, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi
- "Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor?"
- Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt gönderdi