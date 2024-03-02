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02 Mart 2024 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 11:15:00

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla vurdu

Kaynak: TRT Haber

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Etiketler : israil lübnan insanız hava aracı
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