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İsrail keskin nişancıları Lübnanlı bir sivili öldürdü
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20 Aralık 2023 Çarşamba 22:16:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 22:16:00

İsrail keskin nişancıları Lübnanlı bir sivili öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail ordusuna ait keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Lübnan'ın güneyinde bir sivilin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail keskin nişancılarının Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesi yakınlarında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen Lübnanlı sivillerin sayısı 25'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 117 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Etiketler : İSRAİL LÜBNAN SİVİL
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