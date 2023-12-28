İsrail katliama doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 21 bin 320'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 83 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 210 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 360'ını da yaraladığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 320'ye, yaralı sayısının da 55 bin 603'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin de Kudra, İsrail ordusunun Gazze'de 312 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktararak, bazılarının uzmanlık alanına az rastlandığına dikkati çekti.

Kudra, İsrail'in 104 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini, 142 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını, 53 hastane ile 23 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini ortadan kaldırdığını söyledi.

İsrail'in aralarında hastane müdürlerinin de bulunduğu 99 sağlık çalışanını alıkoyduğunu hatırlatan Kudra, uluslararası kuruluşlara İsrail'in işkence yaptığı bu kişilerin durumunu öğrenmek, ziyaret etme ve serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını hatırlatarak, Gazze'nin kuzeyinde Şifa Hastanesine yapılanların burada da yapılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Uluslararası kuruluşlara, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi ve diğer hastanelerin korunması için adım atma çağrısı yapan Kudra, sağlık çalışanları, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş kişinin hayatının söz konusu olduğunu belirtti.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE 800 BİN KİŞİ SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMİYOR

Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişinin sağlık hizmetine erişemediğine dikkati çekerek, İsrail'in baskın ve hedef alması nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesinin ve kuzeydeki diğer hastanelerin faaliyete geçirilmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde sağlık uzmanı desteği aldığını belirten Kudra, yaralıların hayatının kurtarılması için daha fazla sağlık ekibine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kudra, sahra hastanelerinin Gazze'deki hastanelerin yükünü azalttığına dikkati çekerek, uluslararası kuruluşlardan ve ülkelerden Gazze Şeridi genelinde çok sayıda enfeksiyonun tedavisi için donanımlı sahra hastanelerinin kurulması talebinde bulundu.

Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlere ilişkin Kudra, "Yerinden edilenlerin insani ve sağlık koşulları tarif edilemeyecek derecede felaket seviyelere ulaştı. 1,9 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi su, yiyecek ve ilaçtan yoksun durumda." dedi.

Kudra, Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının sığınma merkezlerinde susuzluk ve yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, sağlık hizmetlerine de erişemediğini belirtti.

GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN YARISI ÇOCUK

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yarısının çocuklardan oluştuğunu ve susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, aşırı soğuk ve yeni doğanlara yönelik aşı eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.

Kudra, uluslararası kuruluşlara sığınma merkezlerindeki felaket durumuna acil müdahale etme çağrısı yaparak, başta kadın, yaşlı ve çocuklar gibi savunmasız kesimler olmak üzere yerinden edilen Filistinlilere su, yiyecek ve sağlık hizmeti ulaştırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ne yardımlara ilişkin Kudra, tıbbi yardımların sınırlı ve hastanelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmadığını, binlerce yaralı ve hastanın kurtarılması için ihtiyaçlar doğrultusunda yardımların kesintisiz ulaştırılmasının sağlanması gerekliliğini vurguladı.

Kudra, yaralıların Gazze dışına çıkarılması için uygulanan prosedürün etkisiz olduğunu belirterek, günlük yüzlerce yaralının tedavi amaçlı Gazze dışına çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Kudra, ciddi durumdaki 5 bin yaralının hayatını kurtarmak için Gazze dışına çıkarılmasının acil öncelikleri olduğunu yineledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:56 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320'ye, yaralı sayısı da 55 bin 603'e yükseldi.

14:00 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yaşadıkları bölgeleri boşaltmalarını istemesi üzerine Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinden göçe zorlanan 150 bin Filistinlinin gidecek hiçbir yerinin olmadığını duyurdu.

13:53 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırısı düzenledi.

13:49 İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 83 günde, 105 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

13:07 İsrail güçlerinin 25 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 820'ye yükseldi.

12:23 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısında en az 30 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

12:18 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırıları nedeniyle işlevlerini büyük ölçüde yitiren, Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelere gerekli malzemelerin ulaştırıldığını bildirdi.

12:10 BM, Batı Şeria'daki insani durumun "kötüye gittiğini" belirterek, İsrail'e Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısında bulundu

12:10 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli, hayatını kaybetti.

11:55 İsrail ordusu, çatışmalarda 3 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda ölen toplam asker sayısının 167'e yükseldiğini duyurdu.

11:20 Avustralya Dışişleri Bakanlığı, iki vatandaşının İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı

11:03 Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan el-Emel Hastanesi yakınını hedef alması sonucu, en az 10 Filistinlinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

09:56 Sosyal medyada yayılan bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze'de bir stadyumda 2 çocuk dahil birçok Filistinliyi çırılçıplak soyarak gözaltına aldığı görüldü.

09:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, 13 kişiyi de yaraladı.

08:46 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.

06:02 İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında onunla görüşmeyi reddettiği bildirildi.

05:17 İsrail Ordu Radyosu, Suriye'den gelen bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Golan Tepeleri'nde düştüğünü duyurdu.

04:12 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03:49 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaş sırasında Gazze'deki "insani çalışmaların ve orada çalışanların" korunması çağrısında bulundu.

03:06 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf'ı bulup öldürme operasyonunun "uzun zaman alacağını" söyledi.

02:35 İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu belirten "kesin bilgilerin" İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) 7 Ekim'den önce ulaştığını duyurdu.

02:16 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır sivil kayıplardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

01:33 Birleşmiş Milletler (BM), "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." açıklamasında bulundu.

01:10 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'un bir süredir desteklediği Filistinli Çocuklara Yardım Fonuna (PCRF) toplanan para 11 milyon doları aştı.

00:21 Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail askerlerinin eğitimsiz olduğunu düşünenler olduğunu ancak Gazze savaşının bunun aksini gösterdiğini savundu.