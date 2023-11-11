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İsrail işgali can kayıplarını saymaya dahi izin vermiyor
11 Kasım 2023 Cumartesi 18:55:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:55:00

İsrail işgali can kayıplarını saymaya dahi izin vermiyor

Kaynak: AA

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Etiketler : iletişim kesintisi can kaybı gazze filistin
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