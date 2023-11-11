Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı
11 Kasım 2023 Cumartesi 18:55:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:55:00
İsrail işgali can kayıplarını saymaya dahi izin vermiyor
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze'deki can kayıpları sayılamadı
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