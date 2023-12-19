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İsrail ile GKRY görüşmelere başlayacak: Gazze'den Kıbrıs'a deniz koridoru
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19 Aralık 2023 Salı 21:40:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 21:40:00

İsrail ile GKRY görüşmelere başlayacak: Gazze'den Kıbrıs'a deniz koridoru

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs adasından Gazze'ye deniz koridoru açılmasını görüşecek. Söz konusu koridorda Gazze'ye insani yardımın taşınması hedeflenmekte.

İşgalci İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile Kıbrıs adası arasında deniz koridoru açılması konusunu görüşeceği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşeceği belirtildi.

İki ülke arasında bir süredir görüşmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, ziyaretin ana gündem maddesinin "Güney Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne bir deniz koridorunun açılması" olduğu aktarıldı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen insani yardım konferansında, insani yardımların Kıbrıs adasından Gazze'ye deniz yoluyla taşınması için bir deniz koridoru oluşturulacağını duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Etiketler : Güney Kıbrıs deniz koridoru İSRAİL GKRY
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