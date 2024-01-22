VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erbaa'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı
BM: Gazze'nin kuzeyine giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim İsrail güçlerince engellen...
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor
İBB Başkan adayı Kurum: "İstanbul için birçok mega projemiz olacak"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ: Cumhur İttifakı, ülkenin bekası noktasında birlik ve ber...
İzmir'de arabalı vapur seferleri tekrar başladı
22 Ocak 2024 Pazartesi 16:25:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:25:00

İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Said Yayha'nın öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 166'ya yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.

- HİZBULLAH'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Hizbullah yaptığı açıklamada, sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait Er-Rahib mevzisi ve Ebu Decac Tepelerindeki askerlere güdümlü füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'in Udeysa ve Kefr Killa beldelerine "fosfor bombası" attığı belirtildi.

Etiketler : Hizbullah çatışma İsrail-Lübnan sınır Lübnan çatışma
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX