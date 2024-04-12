VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ile ABD arasında 'İran' diplomasisi
Antalya'da teleferik kabini düştü! 1 kişi öldü
Yüksek Seçim Kurulu, 20 ilçedeki itirazları reddetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki
Norveç: Filistin devletini tanımaya hazırız
Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
12 Nisan 2024 Cuma 18:59:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 18:59:00

İsrail ile ABD arasında 'İran' diplomasisi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail'e yönelik "bölgesel gerilime yol açabilecek" muhtemel bir İran saldırısına ilişkin görüşme yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hatzor Hava Üssü'nde bir araya gelen Gallant ve Kurilla olası bir İran saldırısına ilişkin hazırlıklara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Gallant, "Düşmanlarımız İsrail ile ABD'yi birbirinden ayırabileceklerini sanıyorlar ancak gerçek tam tersi, onlar bizi bir araya getiriyor ve bağlarımızı güçlendiriyorlar. Dayanışma içinde hareket ediyoruz." dedi.

İsrail'in, ortaklarıyla "yakın işbirliği içinde" hem karada ve hem de havada kendini savunmaya hazır olduğunu belirten Gallant, "Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Gallant "İsrail'in gerçek dostu" olarak nitelendirdiği Kurilla ile görüşmesinde iki ülkenin savunma kurumları ve orduları arasındaki yakın işbirliğini de ele aldıklarını belirtti.

- İSRAİL, İRAN'IN OLASI MİSİLLEMESİNE HAZIRLANIYOR

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.

Etiketler : İsrail Savunma Bakanı ABD Merkez Kuvvetler İran saldırısı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX