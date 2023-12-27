İsrail-Hizbullah çatışması şiddetlendi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada hayatını kaybedenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ali Ahmed Bizzi adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 129'a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.