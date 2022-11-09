İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Kaynak: AA
Filistinli Rafet Ali İsa'nın (29), İsrail'in Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürüldüğü açıklandı.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Rafet Ali İsa isimli 29 yaşındaki Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.
Açıklamada, İsa'nın, Cenin'in batısındaki Anin köyü yakınlarında İsrail'in Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından vurulduğu belirtildi.
İsrail'e ve İsrail işgali altındaki bölgelere girmek ve çalışmak için izni bulunmayan çok sayıda Filistinli, hayatlarını riske atarak Ayrım Duvarı'ndaki bazı boşluklardan kaçak geçmeye çalışıyor.
Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria, İsrail ordusunun sık sık düzenlediği baskınlar ve gözaltılar nedeniyle yılbaşından bu yana gerginliğe sahne oluyor.
Birleşmiş Milletler (BM), geçen ayki açıklamasında, 2022'nin 2006'dan beri Batı Şeria'daki "en ölümcül yıl" olduğunu ve İsrail ordusunun "orantısız güç kullanımının endişe yarattığını" bildirmişti.
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