VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
"Ulaşım çilesi bitecek, deprem riski kalkacak"
İsrail güçleri, gece boyu Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü
Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Yerel seçimlerde başarımızı taçlandıracağız"
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
09 Şubat 2024 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 09:00:00

İsrail güçleri, gece boyu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

İsrail askerleri, Nablus'taki Beyta beldesinde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesi ile Tulkerim kentine çok sayıda Filistinlinin evine düzenlenen baskında ise gözaltına alınanlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca Kalkilya beldelerine düzenlediği baskınlarda Filistinlilerin evlerine ses bombaları atarak, birçok duvara ırkçı ifadeler ve çizimler yazdı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 387 Filistinli öldürüldü.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilere göre İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda şu ana kadar 6 bin 920 Filistinli gözaltına alındı.

Etiketler : israil batı şeria baskın
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX