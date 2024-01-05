"Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız"

İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan sınırını ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Halevi, Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırındaki duruma ilişkin, "Benim izlenimime göre kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız. Burayı çok ziyaret ediyorum, hazırlık seviyesinin zirvede olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin her alanda savaşa hazır olduklarını belirten Halevi, on binlerce sivilin öldürüldüğü Gazze'de yalnızca Hamas'la mücadeleye odaklandıklarını iddia etti.

Halevi, savaşa yol açan zorlu koşullara rağmen bunun aslında ülkenin kuzeyinde ve güneyindeki durumu çok önemli şekilde değiştirecek bir fırsat olduğunu söyledi.

İsrail'in rutin "savunma" uygulamalarında değişiklik yapacağını askeri yetkililere aktaran Halevi, "En azından önümüzdeki yıl sınırlara çok daha fazla güç yerleştireceğiz. dedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.