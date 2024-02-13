İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişiyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 130. gününde de devam etti.

Sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın savaş uçaklarıyla hedef alındığını, saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin El-Berazil Mahallesi'nde düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinin doğu ve batı bölgelerine de topçu saldırıları düzenlendi.

Öte yandan Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde elektrikler tamamen kesildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nın bombalandığı, yaralananlar olduğu aktarıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde dün İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 7 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

BATI ŞERİA'DA İSRAİL GÜÇLERİNİN SALDIRISINDA BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



Kalkilya'daki Derviş Nezzal Hastanesi yetkilileri "İsrail ordusunun kurşunlarıyla vurulan Filistinli bir gencin öldürüldüğünü" bildirildi.

Olaylarda, İsrail ordusunun ateş açtığı Filistinli gencin yanı sıra en az bir kişinin alıkonulduğu ve bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin müdahalesini önleyerek vurulan gencin ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise 20 yaşında öldürülen gencin adının Muhammed Şerif Hasan Selmi olduğunu açıkladı.

İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİNİN EVİNİ BOMBALADI



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Cenin kenti yakınlarındaki Sir kasabasına baskın düzenledi.

Askerler bir evi kuşatma altına alarak içerdekilerin teslim olmasını istedi.

Daha sonra omuzdan atılan füzelerle evi bombalayan İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.