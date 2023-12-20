20 Aralık 2023 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 20:17:00
İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: Şehit sayısı 20 bini aştı
Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı
Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı
Detaylar geliyor...
- İsrail keskin nişancıları Lübnanlı bir sivili öldürdü
- Uluslararası Af Örgütü: AB'nin göç konusundaki son kararı göçmenlerin her adımını zorlaştıracak
- İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
- İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: Şehit sayısı 20 bini aştı
- İşgalci İsrail katliama devam ediyor... Refah ve Han Yunus'ta 42 can kaybı
- Bebek katili Netanyahu'dan katliamda kararlılık mesajı: "Sonuna kadar sürdüreceğiz"