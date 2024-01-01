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01 Ocak 2024 Pazartesi 15:54:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 15:54:00

İsrail, Gazze'de 21 bin 978 kişiyi katletti

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldi.

Gazze yeni yıla İsrail bombardımanı altında girdi.

İsrail bir günde 156 Filistinliyi katletti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 21 bin 978'e, yaralı sayısı 56 bin 697'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : israil gazze saldırı
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