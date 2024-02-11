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11 Şubat 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 10:30:00

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarının 128'inci gününde de onlarca kişiyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 128. gününde de şiddetli şekilde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava ve karadan başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Refah kenti olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldürüldü veya yaralandı.

Yerel kaynaklar, Refah'ın doğusunda yerinden edilenlerin yaşadığı bir evin bombalanması sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca İsrail'in dünden bu yana Refah kentinde ev ve araçlara düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

İsrail savaş uçakları, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki bölgeler ile orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine de şiddetli saldırılar düzenlerken, Gazze Şeridi'nin merkezindeki bölgelerin topçu ateşiyle bombalanması sonucu da ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze filistin saldırı
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