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22 Aralık 2023 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:30:00

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, çok sayıda Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri havadan ve karadan, Gazze Şeridi'ndeki Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerinin de aralarında olduğu birçok sivil yerleşim alanını bombaladı.

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Filistin Kızılayı, Cibalya kenti en-Nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

ÖLENLERİN SAYISI 20 BİN 57'YE YÜKSELDİ, 53 BİN 320 KİŞİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı." açıklamasında bulundu.

Etiketler : israil gazze filistinli saldırı
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