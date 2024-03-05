İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde 1000'den fazla Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 151 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 123 kişinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1025 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bin 631'e, yaralıların sayısı da 72 bin 43'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İSRAİL, BATI ŞERİA'DA ESİR TAKASIYLA SERBEST BIRAKTIĞI 11 FİLİSTİNLİYİ YENİDEN GÖZALTINA ALDI



Filistin Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, esir takası anlaşmasında serbest bıraktığı Filistinlileri gözaltına almaya devam ettiğini söyledi.

İsrail hapishanelerinde "en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi'nin kız kardeşi Hanan el-Bergusi'nin esir takasında serbest bırakıldığını ve bugün yeniden gözaltına alındığını hatırlatan Serahine, böylece esir takasında serbest kalan Filistinlilerden şu ana kadar 11'inin tekrar gözaltına alındığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bugün 22 Filistinlinin daha gözaltına alındığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 7 bin 422'ye yükseldiği belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İSRAİL, GECE BOYUNCA BOMBALADI



Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden, Şifa ve Avrupa hastanelerine son 24 saatte toplam 34 cenaze getirildi.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne aralarında yalnızca El-Fakavi ailesinden 17 kişi olmak üzere 25 kişinin cenazesi getirilirken, Şifa Tıp Merkezi'ne de saldırılarda öldürülen 9 kişi ulaştırıldı.

Hamed kenti başta olmak üzere Han Yunus ve çevresindeki birçok bölge İsrail savaş uçakları ve topçularının yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı savaş uçakları tarafından şiddetli şekilde vuruldu. Nusayrat'ta Sudud ailesinin evine düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne şiddetli saldırılar düzenledi.