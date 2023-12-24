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24 Aralık 2023 Pazar 17:29:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 17:29:00

İsrail gazetesi Haaretz: Gazze'deki toplu katliamı durdurun

Kaynak: AA

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İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve sivillere yönelik "görülmemiş zarar verildiği" belirtilerek, Gazze'deki "toplu katliamın durdurulması" yönünde çağrı yaptı.

Haaretz'te yayımlanan "Gazze'deki toplu katliamı durdurun" başlıklı editöryal yazıda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, bölge halkının yüzde 1'inin öldürüldüğü ve can kayıplarının üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, bunun yanı sıra bombalanan binaların enkazında kalan ve kaybolan çok sayıda insanın da bulunduğu aktarıldı.

Bölgedeki can kayıplarının Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak belirlendiği ve İsrail'in bu konuda karşı bir açıklamada bulunmadığı belirtilen yazıda, "Bu durum, ilgisiz (masum) sivillere görülmemiş zarar verildiğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Yazıda, ABD'nin New York Times gazetesinin araştırmasına atıf yapılarak, "ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye savaşından daha hızlı bir şekilde sivillerin öldürüldüğü" ve "hükümet ile ordunun güvenli alan olarak açıklamasına rağmen, İsrail'in Gazze'nin güneyini 1 ton ağırlığındaki bombalarla en az 200 kez vurduğu" kaydedildi.

"HAMAS VE SİVİLLER ARASINDA AYRIM YAPILMALI"

Hamas ve siviller arasında "keskin bir ayrım yapılması gerektiği" vurgulanan yazıda, İsrailli 129 esirin halen Gazze'de tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail'in esirler konusuna öncelik vermesi istenen yazıda, İsrail hükümetinin "rehineler için anlaşma konusunda bedel ödemek için ateşkes yaptığı gün sayısını artırması ve Filistinli mahkumları serbest bırakması" gerektiğinin altı çizildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın "askeri baskının Hamas'ı taleplerini yumuşatarak rehinelerin dönüşünü sağlayacağı" konusunda defalarca açıklama yaptığı, ancak "umdukları gibi olmadığı" ifade edildi.

Yazıda, "Devam eden kitlesel saldırı, rehineler konusunda sonuç vermedi, sadece serbest bırakılmaları için müzakerelerin durmasına yol açtı. Rehinelerin eve dönmesi savaşın en önemli hedeflerinden birisi. Hükümet, açıkça veya zımnen rehineleri terk etmeye zorlayamaz" görüşlerine yer verildi.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİN GAZZE İSRAİL MEDYASI
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