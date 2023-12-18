VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Orban'a Togg hediyesi
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde!
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
İsrail: Fransa'dan istediğimiz bilgiler henüz gelmedi
İşgalci İsrail'den Şifa Hastanesi'ne saldırı: Çok sayıda can kaybı var
18 Aralık 2023 Pazartesi 17:08:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 17:08:00

İsrail: Fransa'dan istediğimiz bilgiler henüz gelmedi

ABONE OL

İsrail, Gazze'de öldürdüğü Fransa Dışişleri mensubuyla ilgili Fransa'dan istediği bilgilerin henüz gelmediğini açıkladı.

İsrail, Gazze'de öldürdüğü Fransa Dışişleri mensubuyla ilgili Fransa'dan istediği bilgilerin henüz gelmediğini açıkladı.

Etiketler : İSRAİL FRANSA GAZZE AÇIKLAMA
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX