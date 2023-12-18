İsrail, Gazze'de öldürdüğü Fransa Dışişleri mensubuyla ilgili Fransa'dan istediği bilgilerin henüz gelmediğini açıkladı.
18 Aralık 2023 Pazartesi 17:08:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 17:08:00
İsrail: Fransa'dan istediğimiz bilgiler henüz gelmedi
İsrail, Gazze'de öldürdüğü Fransa Dışişleri mensubuyla ilgili Fransa'dan istediği bilgilerin henüz gelmediğini açıkladı.
- İsrail: Fransa'dan istediğimiz bilgiler henüz gelmedi
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