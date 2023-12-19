İşgalci İsrail'den "İnsani ara" mesajı

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19 Aralık 2023 Salı 18:14:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 18:14:00

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan "yeni insani ara" mesajı

Kaynak: AA

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "İsrail, rehinelerin kurtarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazır" açıklamasında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog "İsrail, rehinelerin kurtarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazır" açıklamasında bulundu

Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil Hamas ile savaştıklarını iddia eden Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı olasılığına da değinen Herzog, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim." ifadesini kullandı.

Rehine takası ile ilgili de Hamas, "Savaş devam ederken rehine takası için müzakere olmayacak" açıklamasında bulundu.

Etiketler : gazze insani ara israil herzog filistin hamas
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