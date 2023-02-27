Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı

Israil Cumhurbaskan Isaac Herzog, Twitter hesabndan yaptg yazl acklamada, Yahudi yerlesimcilerin Nablus'ta Filistinlilere yonelik organize saldrsn knadgn belirtti.

Herzog, acklamasnda su ifadeleri kulland:

"Hukuku kendi eline almay, isyan etmeyi ve masumlara yonelik siddet kullanmay siddetle knadgm belirtiyorum. Bu bizim yolumuz degil. Israil ordusunun, polisin ve guvenlik guclerinin bu alcak teroristleri yakalamasna musaade etmeli ve duzeni acilen saglamalyz."

Ote yandan, Israil ordusundan yaplan yazl acklamada, Nablus'taki olaylar nedeniyle Yahudiye ve Samarya yerlesim birimlerine iki askeri birligin daha takviye edildigi ve Nablus yaknlarndaki guvenlik noktalarnn artrldg bildirildi.

YAHUDI YERLESIMCILERIN, NABLUS'TAKI FILISTINLILERE ORGANIZE SALDIRISI



Filistin Kzlay, Nablus'un Zatera beldesinde Yahudi yerlesimcilerin silahl saldrs sonucu gercek mermiyle karnndan yaralanan 37 yasndaki Samih Hamdallah Mahmud Aktas'n hayatn kaybettigini bildirdi.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktas'n, depremden sonra Turkiye'deki arama kurtarma calsmalarnda gonullu olarak bulundugu kaydedildi.

Yerlesimciler, bolgede molotofkokteyli ile saldrlar duzenleyerek Filistinlilere ait cok sayda ev, is yeri ve arac atese verdi.

WAFA, olaylarda Filistinli Aktas'n hayatn kaybetmesinin yan sra 392'den fazla Filistinlinin gercek mermi ve kaucuk kapl metal mermiyle yaralandgn, fiziki saldrya ugradgn ve goz yasartc gazdan etkilendigini duyurdu.