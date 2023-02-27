VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Akar'dan depremin vurduğu Hatay'da inceleme
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
"Hatay'da kurduğumuz hastanede 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik"
Cem Uçan: Ünlülük bir meslek değildir
TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
"Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin, tavsiyem odur"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dayanışma Obası'na ziyaret
İhracat ocakta yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu
Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
İstanbul'a çamur yağdı
"Taahhüt adımlarını görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil"
Geleceğin liderleri Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geldi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Deprem bölgelerine yapılan ayni yardımlara ilişkin veriler paylaşıldı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı çocukların yanında
Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı
Kahramanmaraş'ta deprem
Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi
Otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
27 Şubat 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 11:00:00

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısını "Bu bizim yolumuz değil." ifadeleriyle kınadı.

Israil Cumhurbaskan Isaac Herzog, Twitter hesabndan yaptg yazl acklamada, Yahudi yerlesimcilerin Nablus'ta Filistinlilere yonelik organize saldrsn knadgn belirtti.

Herzog, acklamasnda su ifadeleri kulland:

"Hukuku kendi eline almay, isyan etmeyi ve masumlara yonelik siddet kullanmay siddetle knadgm belirtiyorum. Bu bizim yolumuz degil. Israil ordusunun, polisin ve guvenlik guclerinin bu alcak teroristleri yakalamasna musaade etmeli ve duzeni acilen saglamalyz."

Ote yandan, Israil ordusundan yaplan yazl acklamada, Nablus'taki olaylar nedeniyle Yahudiye ve Samarya yerlesim birimlerine iki askeri birligin daha takviye edildigi ve Nablus yaknlarndaki guvenlik noktalarnn artrldg bildirildi.

YAHUDI YERLESIMCILERIN, NABLUS'TAKI FILISTINLILERE ORGANIZE SALDIRISI

Filistin Kzlay, Nablus'un Zatera beldesinde Yahudi yerlesimcilerin silahl saldrs sonucu gercek mermiyle karnndan yaralanan 37 yasndaki Samih Hamdallah Mahmud Aktas'n hayatn kaybettigini bildirdi.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktas'n, depremden sonra Turkiye'deki arama kurtarma calsmalarnda gonullu olarak bulundugu kaydedildi.

Yerlesimciler, bolgede molotofkokteyli ile saldrlar duzenleyerek Filistinlilere ait cok sayda ev, is yeri ve arac atese verdi.

WAFA, olaylarda Filistinli Aktas'n hayatn kaybetmesinin yan sra 392'den fazla Filistinlinin gercek mermi ve kaucuk kapl metal mermiyle yaralandgn, fiziki saldrya ugradgn ve goz yasartc gazdan etkilendigini duyurdu.

Etiketler : israil isaac herzog yahudi filistinli saldırı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX