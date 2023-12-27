İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
Kaynak: AA
İşgalci İsrail güçlerinin, 6 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerim kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 6 hafta önce Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen füzeli saldırıda ağır yaralanan Abdulkerim Bedirat'ın (24) bugün öldüğünü duyurdu.
Filistin resmi ajansı WAFA, Bedirat'ın 14 Kasım'da İsrail'e ait bir insansız hava aracından (İHA) atılan füze parçalarıyla karnından yaralandığını ve Nablus'ta bir hastaneye kaldırıldığını aktarmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 312 oldu.
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