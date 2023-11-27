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İsrail basınından 'hükümet çatlağı' itirafı: Netanyahu'yu darbe korkusu sardı
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27 Kasım 2023 Pazartesi 22:23:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 22:23:00

İsrail basınından 'hükümet çatlağı' itirafı: Netanyahu'yu darbe korkusu sardı

Kaynak: AA

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İsrail basını, bebek katili Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğunu yazdı.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

İşgalci İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

İşgalci İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

Etiketler : Netanyahu darbe endişesi Likud parti iç krizi İsrail basını GAZZE İSRAİL
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