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26 Aralık 2023 Salı 16:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 16:00:00

İsrail askerlerine, savaşma yaşındaki tüm erkekleri öldürme emri verilmiş

Kaynak: AA

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İsrail askerlerinin 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nde "yanlışlıkla öldürdüğü" açıklanan 3 İsrailli esirin katledilmesine ilişkin yapılan ön soruşturmada, İsrailli askerlere "savaşabilen erkekleri öldürme emri" verildiği ortaya çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Şucaiyye bölgesinde, 15 Aralık'ta 3 İsrailli esirin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin ön soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.

İsrail ordusunun 828. Tugayı tarafından yapılan soruşturmaya dair açıklamada, Şucaiyye bölgesindeki askerlere olay gününde yeni emirler verildiği belirtildi.

Soruşturmada askerlere "kendilerine yaklaşan, savaşma yaşındaki tüm erkeklere ateş açma emri" verildiği ortaya çıktı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bir gün önce sivil kıyafetli kişilerin saldırısına uğradığı için söz konusu emrin verildiği savunuldu.

İSRAİL ORDUSU "YANLIŞLIKLA" 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan, 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

Etiketler : israil gazze savaş erkek öldürme
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