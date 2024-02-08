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08 Şubat 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 09:00:00

İsrail askerleri, üç ay önce Batı Şeria'da öldürdükleri Filistinlinin evinin duvarlarını patlatıcıyla yıktı

Kaynak: AA

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da üç ay önce öldürdükleri Filistinlinin El Halil kentindeki evinin duvarlarını patlattı.

İsrail güçleri, El Halil kentinde üç ay önce öldürdükleri Hasan Kafişe'nin ailesine ait, 6 katlı binanın üçüncü katındaki evinin duvarlarını patlayıcı madde kullanarak yıktı.

Kentte İsrail askerleri ve Filistinliler arasında arbede çıktı. Filistinliler, gerçek ve plastik mermi kullanan askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerleri, Beytüllahim kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan En-Nafak kontrol noktasına ateş açarak 1 İsraillinin ölümüne, 7'sinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Kafişe'yi ve ailesinden 2 kişiyi 16 Kasım 2023'te öldürmüştü.

Etiketler : israil işgal batı şeria
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