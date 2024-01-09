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İsrail askerleri Batı Şeria'da vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti
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09 Ocak 2024 Salı 10:25:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 10:25:00

İsrail askerleri Batı Şeria'da vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçtiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor. Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor.

İsrail güçlerine ait cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.

Etiketler : israil asker batı şeria filistinli
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