İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı
Kaynak: AA
İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın yaptığı gibi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da sorumluluk üstlenip istifa etmesi gerektiğini belirtti.
İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Haliva'nın istifasının "onurlu" olduğunu ve "haklı" gerekçelere dayandığını vurgulayarak, Netanyahu'nun da aynı şekilde hareket etmesi çağrısında bulundu.
Lapid, "Yetkiyle ağır bir sorumluluk da gelir. AMAN (İsrail Askeri İstihbarat Dairesi) Başkanı'nın emeklilik kararı haklı ve onurludur. Başbakan Netanyahu'nun da aynısını yapması uygun olur." dedi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Haliva bugün istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunmuştu.
7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.
Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk İsrailli üst düzey askeri yetkili olmuştu.
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