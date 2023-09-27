İsrail, 6 Filistinli sivili öldürdü

İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerin yaşadığı bölgede bir günde ikisi kadın, 6 kişi öldürüldü.



İsrail'in kurulmasıyla vatandaşlık alan Filistinlilerin bulunduğu bölgelerde yıl boyunca organize suç ve bireysel silahlanma kaynaklı artan cinayetlere yenileri eklendi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeyde Filistinlilerin yaşadığı bedevi köyü "Besmet Tabun"da silahlı saldırı düzenlendi.



Acil yardım servisi "Kızıl Davut Yıldızı", saldırıda 30 yaşlarındaki 3 erkek ve 2 kadının hayatını kaybettiğini, yaralanan 49 yaşındaki bir erkeğin de hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa yakınlarında da aracında silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte durmuş bir araca otomatik silahlarla ateş açıldığı görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, araçta öldürülen kişinin, bölgede bir hurdalığı işleten Ataf Ebu Halif olduğu ve silahlı çetenin saldırısına uğradığı kaydedildi.

Polis, 5 kişinin öldürüldüğü olayın Hayfa'da işlenen cinayetle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor.



İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te "48 Arapları" arasında organize suç ve bireysel silahlanma kaynaklı cinayetlerde artış kaydedildi.

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Arap toplumundaki suç ve cinayetlerdeki artışla ilgili hükümetin kayıtsızlığını eleştiriyor.

Bu yıl, sene başından bu yana yaklaşık 190 Filistinlinin hayatına mal olan organize suç cinayetlerinde geçen yıl 111 kişi yaşamını yitirmişti.

