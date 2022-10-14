İspanyol Senatosu'na sunulan rapora göre, ülkede 13,1 milyon kişi yoksulluk riski altında

İspanyol Senatosu'na sunulan rapora göre, ülkede 13,1 milyon kişi yoksulluk riski altında

"İspanyol Devletinde Sosyal Dışlanma ve Yoksulluğa Karşı Mücadele Avrupa Ağı" adlı örgüt tarafından Senato'ya sunulan "2015-2022 İspanya'da Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Durumu" raporunda, yoksulluğun çalışan nüfusta artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, bir yıl öncesine oranla 2021'de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin toplam sayısının 380 bin artışla 13,1 milyonu bulduğu açıklandı.

Verilere göre, 2021'de ülke nüfusunun yüzde 44,9'u ay sonunu getirmekte zorlanırken yüzde 33,4'ü de beklenmedik harcamaları karşılayacak tasarrufa sahip değil.

Ayrıca İspanyolların yüzde 8,3'ü (3,9 milyon kişi) tatile çıkmayı ya da iki günde bir et, tavuk, balık yeme imkanından yoksun.

Rapor, ülkede 13,1 milyon kişinin "yoksulluk ve sosyal dışlanma" riski altında olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Birliği'nde yoksulluk ve sosyal dışlanma sorununun en yüksek seviyede olduğu ülkeler arasında İspanya'nın; Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan sonra 4. sırada olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaşanan fiyat artışlarıyla yoksulluk sorununun daha da büyük boyutlara ulaşacağını söyledi.

Diğer yandan İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 50 yıl sonra 52,9 milyon olması öngörülen ülke nüfusunun (mevcut durumda 47,4 milyon) yüzde 36'sının göçmenlerden oluşacağı öngörüsünün yer aldığı bir rapor yayımladı.