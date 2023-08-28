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28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:48:00

İspanya'da kuraklık zeytinyağı fiyatlarını vurdu

Kaynak: AA

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İspanya'da yaşanan kuraklık, zeytinyağı fiyatlarının rekor oranda artmasına neden oldu.

Tarım Bakanlığı raporunda, kuraklıktan dolayı 2022-2023 sezonunda yüzde 54,7 düşüş kaydederek 660 bin tona gerileyen zeytin üretiminin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Zeytin üretiminin yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgelerindeki tarım derneklerinden yetkililer, "yağış sorununun sonbaharda devam etmesi halinde zeytinyağı fiyatlarının 2024'te daha da artabileceği" uyarısında bulundu.

Süpermarketlerde 2 yıl önce litresi 3,5 avroya satılan zeytinyağının mevcut durumda 10 avroya kadar yükseldiğini hatırlatan yetkililer, kuraklığın sürmesi halinde bu fiyatın 2024'te 12 avroyu bulabileceğini bildirdi.

Zeytinyağı üreticileri de tarihinin en kötü dönemini yaşadıklarını, depolarında stok bulunmadığını ve bir sonraki hasadın daha kötü geçmesinden endişe duyduklarını aktardı.

Bu arada, zeytinyağı fiyatlarındaki artış, İspanya'daki büyük süpermarket zincirlerinde "fiyat savaşına" yol açarken, büyük süpermarketlerin zeytinyağında kısa süreli promosyon yaptıkları görülüyor. Litresi 7,50-10 avro arasında olan zeytinyağları, bazı süpermarketlerin yaptığı promosyonlarla 6 avroya kadar düşüyor.

Etiketler : ispanya kuraklık zeytinyağı
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