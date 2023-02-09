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09 Şubat 2023 Perşembe 18:23:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 18:23:00

İspanya, Türkiye'de depremzedelere yardım için seferber oldu

Kaynak: AA

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İspanya'da gerek resmi kurumlar, gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'de depremzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu.

İspanyol meclisi ve senatosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye ile kurumsal aktif iş birliği yapılması çağrısında bulunan bir karar aldı.

Söz konusu karar metninde, depremde ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, "bu trajedinin tüm uluslarıyla dayanışma içinde olunacağı" dile getirildi.

"İspanya halkı bu depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini iletmiş ve depremzedelere yönelik arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye ve Suriye'ye acil yardım gönderilmesi için harekete geçirerek dayanışmasını göstermiştir." ifadesine yer verilen kararda, depremde hayatta kalanların kurtarılması ve etkilenen bölgelerin yeniden inşası için tüm İspanyol kurumlarına aktif iş birliği çağrısı yapıldı.

Benzer bir şekilde İspanya Belediyeler ve İller Federasyonu da (FEMP) Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Madrid, Cantabria gibi bazı özerk yönetimler de ihtiyaç malzemeleri ve maddi yardımlarda bulundu.

Granada'daki Müslüman toplumu da Granada Ulu Cami Vakfı aracılığıyla açıklama yaparak, yardım kampanyası başlattı.

Diğer yandan Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu aracılığıyla başlatılan yardım kampanyalarına İspanyollar büyük destek verdi.

Kampanyanın sadece ilk 24 saatinde en az 20 tır malzeme toplandığı bilgisi alındı.

İspanyolların yoğun desteğinden dolayı toplanan kolilerin mevcut toplanma alanlarına sığmamasından Madrid'deki bazı firmalar depolarını açtı.

Ekol, Sampa, İreneo, Trans Junior, Mars gibi lojistik firmaları, Hard Rock otel, İkea, El Corte İngles mağazaları ile Barcelona ve Real Madrid gibi spor kulüpleri de kampanyaya destek verdi.

Yardımlar, personeliyle organizasyona destek veren Türk Hava Yolları'nın uçağıyla ya da bazı lojistik firmaları aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

Mevcut durumda depremden etkilenen 10 ilde 10 kadar İspanyol STK ve Askeri Acil Müdahale Ekibi görev yaparken, şimdiye kadar en az 6 kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarılmasında aktif rol oynadığı belirtildi.

İspanya hükümeti, donanmasındaki iki askeri gemiyi bölgeye gönderirken, ayrıca sahra hastanesi kurulması için de bu akşam Madrid'den bir uçağın kalkacağı bildirildi.

Etiketler : türkiye ispanya kahramanmaraş

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