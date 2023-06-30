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30 Haziran 2023 Cuma 20:01:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 20:01:00

İspanya'da akıllara durgunluk veren olay: Kendisini Brad Pitt gibi tanıtarak 170 bin avro dolandırdı

Kaynak: IHA

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İspanya'da bir kadın, sosyal medyada kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir şahıs tarafından 170 bin euro dolandırdı.

İspanya'nın Granada kentinde yaşayan bir kadın, kendisini dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan ve ona aşık olduğunu öne süren biri tarafından dolandırıldı. Dolandırılan kadının avukatın açıklamasına göre Brad Pitt hayranı olduğu belirtilen kadın sosyal medyada ünlü aktörün hayran grubuna dahil oldu. Sosyal medyadaki hayran sayfalarıyla bir süre iletişimde bulunan kadın daha sonra Brad Pitt olduğuna inandığı kişiyle bağlantı kurdu. Brad Pitt'in fotoğraflarını kullanan dolandırıcı gönderdiği aşk içerikli mesajlarla kadını kandırmayı başardıktan sonra İspanya'da bir film çekmek istediğinden bahsederek kadını da bu filmde oynatma sözü verdi. Dolandırıcının vaatleri bununla sınırlı kalmadı. Dolandırdığı kadına film için maddi kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyen şahıs, mesajlarında ünlü oyuncu Brad Pitt'in film galalarında ve kırmızı halıda çekilmiş fotoğraflarını sevgi içerikli mesajlarla montajladı.

"SENİN İÇİN BURADAYIM GÜZELİM"

Montajlanmış fotoğraflardan birinde, ünlü aktörün elinde tuttuğu kağıtta, "Seni gerçekten seviyorum ve her şeyin karşılığını ödeyeceğime söz veriyorum. Tatlım seni hala seviyorum ve senin için buradayım güzelim" ifadeleri yer aldı.

170 BİN EUROLUK VURGUN

Dolandırılan kadının avukatı dolandırıcının bu yöntemle müvekkilini kandırarak 170 bin euro parasını aldığını ifade ederek kendisinden dolandırıcılık, sosyal medya kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlarından şikayetçi olduklarını bildirdi.

Etiketler : Brad Pitt dolandırma para ispanya avrupa brad pitt
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