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22 Ocak 2024 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:45:00

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'den İsrail'e karşı adım atmasını istedi

Kaynak: AA

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve Filistin devletinin tanınması için adım atmaya çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve Filistin devletinin tanınması için adım atmaya çağırdı.

Albares, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Artık iki devletli çözümün ve Filistin devletinin tanınmasının gerçeğe dönüştürülme zamanının geldiğini dile getiren Albares, AB'deki tüm üye devletlerle gerek Filistin devletinin tanınması gerekse uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için görüştüklerini kaydetti.

Albares, "Tüm dünya aynı görüşte olmayabilir, kolay da olmayabilir ama açık olan bir şey var ki Orta Doğu'da barışın istenmesi konusunda tüm Avrupalılar hem fikir. Dost bir ülke olan İsrail'i de kapsayacak şekilde Orta Doğu'daki tüm ülkelerde barış ve güvenlik Filistin devletinin istikrarından geçiyor. Eğer bu şiddet sarmalının Orta Doğu'da son kez olmasını istiyorsak, Filistin halkına ufukta bir umut vermek zorundayız. Gerçekçi ve uygulanabilir bir Filistin devleti için bölgedeki tüm ülkelerle görüşmek ve bu umudu yaratmak zorundayız." şeklinde konuştu.

AB ülkelerine "adım atın" çağrısında bulunan Albares, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da tek bir otoritenin ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması ve bunun İsrail tarafından da tanınması yönünde artık harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : ispanya jose manuel albares avrupa birliği israil gazze filistin
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