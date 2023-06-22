İslam İşbirliği Teşkilatından Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

İİT'in yazılı açıklamasına göre Genel Sekreter Taha, Sudan'daki çatışmaların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını istedi.

Kurban Bayramı'nda Sudanlıların kanının dökülmemesi için çatışmaların durdurulması ve tüm Sudan topraklarında olumsuz etkilenen bölgelere acil insani yardım sağlamak amacıyla yardım kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine imkan verilmesi gerektiğini vurgulayan Genel Sekreter, ayrıca Sudan kriziyle ilgili aktif tüm bölgesel ve uluslararası taraflara da ateşkes çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar, 18 Haziran'da başlayan 3 günlük ateşkesin bitmesiyle yeniden şiddetlenmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.