İskoçya'yı fırtına vurdu

İskoçya'da etkili olan Gerrit Fırtınası sebebiyle yaklaşık 14 bin ev elektriksiz kaldı.

İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), İskoçya başta olmak üzere Birleşik Krallık genelinde etkili olan Gerrit Fırtınası nedeniyle çok sayıda bölge için "sel" uyarısı yayımladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, İskoçya'nın büyük bölümü için yayımlanan "sarı" hava uyarısının ardından oluşan fırtına, bölgedeki etkisini ciddi şekilde sürdürüyor.

Elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle İskoçya'da yaklaşık 14 bin ev elektriksiz kaldı.

Demir yolu ulaşımı da şiddetli rüzgar ve yağmurdan etkilendi, çok sayıda tren seferinde aksama meydana geldi.

Dün küçük çaplı hortumun meydana geldiği İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinde ise yaklaşık 100 ev tahliye edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, duvarları yıkıldı ve bazı araçların üzerine ağaçlar devrildi.

Öte yandan Manş Denizi'ndeki şiddetli rüzgarlar sebebiyle Dover Limanı ve Fransa arasındaki tüm feribotlarda da gecikmeler yaşanıyor.