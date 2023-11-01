İskoçya Başbakanı'ndan İsrail'e tepki: Bu umursamazlık kınanmalıdır

İskoçya Başbakanı Yusuf, İsrail'in Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı.

İskoçya Başbakanı Yusuf, "Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkek, kadın ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bu umursamazlık kınanmalıdır." ifadelerini kullandı.